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ترامب: سأنظر بإيجابية للغاية بشأن العفو عن مهاجمي الكابيتول

منذ 15 دقيقة
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (رويترز)

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كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أنه سينظر “بجدية بالغة للغاية” في منح العفو الكامل عن مهاجمي مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 إذا ترشح لإعادة انتخابه وفاز.

وقال ترمب لإذاعة “ويندي بيل” الخميس: “سأنظر بإيجابية للغاية بشأن العفو الكامل، إذا قررت الترشح وإذا فزت، فسوف أبحث بقوة عن العفو. العفو الكامل”، وفق “سي إن إن”.

كما أوضح: “سننظر بجدية بالغة في العفو الكامل لأننا لا نستطيع السماح بحدوث ذلك… وأعني العفو الكامل مع الاعتذار للكثيرين”.

فيما قالت النائبة زوي لوفغرين، عضوة لجنة التحقيق بمجلس النواب في أحداث 6 يناير، لبرنامج “سي إن إن تونايت” الخميس، إنها وجدت تصريحات العفو التي أدلى بها ترمب “صادمة”، خاصة بعد أن حُكم على أحد المهاجمين في وقت سابق الخميس بالسجن 10 سنوات بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة.

وأضافت أن “حديث الرئيس السابق عن العفو عن الأشخاص الذين تورطوا في هذا السلوك أمر صادم حقاً”.

إلى ذلك قال صهر ترمب ومساعده السابق، جاريد كوشنر، الجمعة، إن الرئيس السابق يفكر في الترشح للرئاسة في عام 2024، مضيفاً في تصريحات لشبكة سكاي نيوز أنه “من الواضح أنه يفكر في الأمر، يزعجه رؤية ما يحدث في البلاد”.

ولدى سؤاله عن الموعد الذي قد يتخذ فيه ترمب قراراً، رد كوشنر: “لا يمكن لأحد التحدث باسمه”، وفق رويترز.

وعند سؤاله هل بإمكانه تأكيد أن ترمب لا يستبعد الترشح للرئاسة مرة أخرى، أجاب: “مع ترمب يصعب استبعاد أي شيء، فهو يتسم بمرونة كبيرة”.

يذكر أنه حُكم على ضابط شرطة متقاعد من نيويورك الخميس بالسجن 10 سنوات في واشنطن لمشاركته في الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير 2021، في أطول عقوبة تفرض حتى الآن على أحد المشاركين في أعمال الشغب هذه.

وتوماس ويبستر (56 عاماً) هاجم شرطي بسارية علم ومزق قناع الغاز لهذا الموظف المسؤول عن حماية مبنى الكونغرس خلال أعمال الشغب، بحسب فرانس برس.

يشار إلى أنه بعد هجوم 6 يناير 2021، اعتقل أكثر من 860 شخصاً.

    المصدر :
  • وكالات

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