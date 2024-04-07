ترامب: سيكون "شرفا عظيما" لي أن أُسجن بسبب انتهاك أمر حظر النشر

أفاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد 7 نيسان/أبريل 2024، أنه سيكون “شرفا عظيما” له أن يدخل السجن لانتهاكه أمرا بحظر النشر حكم به قاض سينظر محاكمته المقبلة في تهم تتعلق بإخفاء دفع أموال لممثلة إباحية.

وكتب ترامب أمس السبت على منصة (تروث سوشيال) التي يمتلكها “إذا أراد هذا الحزبي أن يضعني في ‘السجن’ لتحدثي بالحقيقة صراحة وعلانية، فسأصبح بكل سرور نيلسون مانديلا العصر الحديث، سيكون هذا شرفا عظيما لي”.

وكان ترامب يتحدث عن القاضي خوان ميرشان، الذي سيرأس جلسات محاكمة الرئيس السابق في إحدى محاكم مدينة مانهاتن بتهم جنائية تتعلق بإخفائه دفع 130 ألف دولار قبل انتخابات 2016 للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتها بشأن لقاء جنسي مزعوم.

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة جلساتها في 15 أبريل نيسان.

ودفع ترامب، الذي سينافس الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، ببراءته في 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات الأعمال ونفي أي لقاء مع دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد.

وفي الأول من أبريل نيسان وسع ميرشان أمرا بحظر النشر يمنع ترامب من التعليق علنا على الشهود وموظفي المحكمة ليشمل أفراد أسرته. وجاء القرار بعد أن هاجم ترامب ابنة ميرشان.

وهذه المحاكمة هي واحدة من أربع قضايا جنائية تواجه ترامب قبل الانتخابات الأمريكية.