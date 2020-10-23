ترامب: عملية بيع طائرات إف-35 للإمارات تمضي قدماً

اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن عملية بيع طائرات إف-35 للإمارات تمضي قدمًا.

وكما اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، أن إسرائيل لن تعارض بيع الولايات المتحدة أسلحة أمريكية متطورة لدولة الإمارات.

وقال نتنياهو، في بيان علّق فيه على زيارة وزير دفاع حكومته بيني غانتس إلى واشنطن، الأسبوع الحالي، لمناقشة بيع هكذا أسلحة للإمارات، وتشمل طائرات إف-35، ”إن إسرائيل لن تعارض بيع هذه النظم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة“.

وأضاف نتنياهو: ”التفاهمات الجديدة ليست جزءًا من اتفاقية السلام مع الإمارات، وبدأ النقاش فيها قبل شهر فقط“.

وأشار إلى أن المباحثات بدأت بزيارة وزير الدفاع غانتس إلى واشنطن، وانتهت يوم أمس فقط.