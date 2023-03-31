ترامب قلق.. هل يتمّ تقييده عندما يسلم نفسه للسلطات في نيويورك؟!

قال جو تاكوبينا محامي الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن ترامب لن يتم تقييد يديه عندما يسلم نفسه للسلطات الأسبوع المقبل في نيويورك لمواجهة اتهامات جنائية، وذلك بموجب شروط اتفاق تم التوصل إليه بين فريق الدفاع والمدعين في مانهاتن.

وأضاف تاكوبينا في مقابلة أجريت معه أنه يتوقع أن يكون الاعتقال مجرد إجراء روتيني يوم الثلاثاء عندما يمثل ترامب أمام المحكمة لمواجهة لائحة اتهام في أعقاب تحقيق أجرته هيئة محلفين كبرى في دفع أموال لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز خلال حملته لانتخابات عام 2016.

وقال تاكوبينا “لا أعرف كيف سيسير هذا الأمر . لا يوجد مرجع حول كيفية محاكمة رئيس سابق للولايات المتحدة أمام محكمة جنائية”.

ولم يتسن الوصول إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن للرد على تعليقات المحامي.

وقال تاكوبينا إن ترامب وفريق دفاعه فوجئا بخبر لائحة الاتهام. وأضاف “في البداية شعرنا جميعا بالصدمة. لم نصدق أنهم سيمضون بالفعل قدما في هذا الإجراء لأنه لا توجد جريمة”.