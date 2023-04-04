ترامب: لا أصدق أن هذا يحدث في أميركا

وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالحدث “السريالي” استدعاءه للمثول أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك، حيث ستوجه إليه، الثلاثاء، تهم احتيال مرتبطة بدفعه أموالاً في 2016 لممثلة إباحية لشراء صمتها، في محاكمة غير مسبوقة لرئيس أميركي سابق أو في السلطة.

وكتب ترمب على “تروث سوشل”، شبكة التواصل الاجتماعي التابعة له: “أنا ذاهب إلى المحكمة. يبدو الأمر سريالياً للغاية – يا للهول، سيتم توقيفي. لا أصدق أن هذا يحدث في أميركا”.

يشار إلى أن ترمب هو أول رئيس أميركي، في المنصب أو سابق، توجه له اتهامات جنائية. ووجهت له هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، الأسبوع الماضي، اتهامات في قضية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز عام 2016، على الرغم من أن الاتهامات المحددة لم يتم الكشف عنها بعد.

فيما قال الرئيس السابق إنه بريء، وسيدفع بأنه غير مذنب.

والاثنين، أورد موقع “ياهو نيوز” الإخباري، أن ترمب سيواجه 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات أعمال. في حين أفاد خبراء قانونيون بأنه لن تُجرى أي محاكمة إلا بعد أكثر من عام.

الجدير بالذكر أن توجيه الاتهام أو حتى الإدانة لا يمنع ترمب قانوناً من الترشح للرئاسة.