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ترامب لا ينوي الاعتراف بـ “هزيمته”

منذ ساعة واحدة
ترامب

دونالد ترامب

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مع اقتراب الانتهاء من فرز الاصوات حيث ان المؤشرات تدل على ان حظوظ صاحب البيت الأبيض في الفوز بولاية ثانية باتت ضئيلة، مع اقتراب بايدن من الحصول على 270 صوتا لأعضاء المجمع الانتخابي الكافية للانتصار، نقلت شبكة “سي أن أن” الأمريكية عن مساعدين مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قولهم، إنه لا يعتزم الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات في حال وقوعها.

وأوضح مقربون من ترامب أنه لم يقم بإعداد “خطاب التنازل” الذي عادة ما يلقيه المرشح الخاسر في الانتخابات الأمريكية.

وكان ترامب قال يوم الثلاثاء إن الفوز بالانتخابات الرئاسية “أمر هين”، على عكس الخسارة التي يصعب تجرعها.

وفي جوابه عن أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان قد أعدّ خطابا خاصا بالفوز بالانتخابات أو خسارتها، قال ترامب: “أنا لم أفكر في خطاب فوز أو تقبل للهزيمة بعد”، مضيفا “آمل في أنني سألقي أحدهما فقط”، في إشارة إلى خطاب الفوز بالانتخابات.

 

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