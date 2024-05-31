ترامب: لم أقم بتزوير أيّ سجلات والاتهامات ضدي باطلة

علن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عزمه الاستئناف على القضية التي أدين فيها من قبل محكمة جنائية في نيويورك بـ34 تهمة تتعلق بتزوير وثائق مالية، معتبرا أن “محاكمته لم تكن عادلة”.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بنيويورك، “لم أقم بتزوير أي سجلات والاتهامات ضدي باطلة”، مضيفا أن المحاكمة “كانت فاسدة ولم تتم الاستجابة لمطلبنا بتغيير قاضي المحكمة”.

واعتبر ترامب الذي يسعى إلى خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، أن “هذه المحاكمة تأتي في وقت أتقدم فيه بست نقاط على الرئيس بايدن في استطلاعات الرأي”، مشددا على أن “الأمر يتعلق بالسياسة وليس بالقضية”، حسب تعبيره.

وتابع “عندما علموا بعزمي خوض الانتخابات أقاموا هذه القضية ضدي”، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية بقيادة الرئيس جو بايدن “تعمل ضد مصلحة الولايات المتحدة”.

كما هاجم ترامب القاضي خوان ميرشان الذي حكم بإدانته بالتهم الـ34 الموجهة له، واتهمه بـ”الفساد والتآمر ضده”، وقال: “لدينا قاض مثير للجدل في نيويورك والمحاكمة نفسها لم تكن عادلة”، حسب تعبيره.

وأضاف أن “قاضي محاكمتي أمس هو قاض مجرم لم يترك الشهود يتحدثون بحرية أثناء محاكمتي، وهدد أحد الأشخاص النزيهين بالحبس 15 عاما إذا لم يتخل عني”، وأردف: “نحن نعيش في دولة فاشية”.

والخميس، أعلن القاضي ميرشان الذي يرأس محاكمة الرئيس السابق في نيويورك أن هيئة المحلفين توصلت إلى حُكم في قضية دفع ترامب أموالا بطريقة غير قانونية مقابل صمت ممثلة أفلام إباحية، محددا موعد النطق بالحكم في 11 تموز /يوليو القادم، قبل أيام فقط من اختيار الجمهوريين لترامب كمرشح رئاسي لعام 2024.

ولاحقا، نشر عدد من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، الذي بات يُعد أول رئيس أمريكي يُدان بارتكاب جريمة، عدّة دعوات ومنشورات على مواقع “تروث سوشال” المملوكة لترامب، و”باتريوتس ون” و”غيتواي بانديت”، تُحرّض على أعمال شغب ورد عنيف؛ وذلك تعبيرا منهم عن غضبهم بعد إدانته من قبل هيئة محلفين في نيويورك.

تجدر الإشارة إلى أنه في مثل تهم ترامب يُعاقب المدان بالسجن لمدة تتراوح بين 16 شهرا و4 سنوات، ومن بين القضايا الرئيسية التي سيتم تحديدها في حالة إدانته ما إذا كان سيواجه شكلا من أشكال السجن، إما في منشأة حكومية أو في مكان خاص، أو يواجه تجربة أقل تقييدا من خلال المراقبة.