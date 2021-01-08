fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

ترامب يعلن عدم مشاركته في مراسم تنصيب بايدن

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - يناير - 2021 6:42 مساءً
دونالد ترامب

دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

أعلن الرئيس الأميركي الحالي ​دونالد ترامب​، في تصريح على وساتئل التواصل الإجتماعي، عن أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس الأميركي تالمنتخب جو بايدنت رئيسا للولايات المتحدة، مشيرا الى أنه “الى جميع الذين يسألون، لن أحضر حفل تسليم السلطة في 20 من شهر كانون الثاني الحالي”.

وبذلك يكون الرئيس الاميركي دونالد ترمب رابع رئيس في تاريخ بلاده يرفض حضور حفل التنصيب بعد جون ادمز في 1801 وابنه جون كوينسي ادمز 1829 واندرو جونسون في 1868. (أول حدث من نوعه منذ 153 عامًا).

تصريحات ترامب اليوم تأتي بعدما صدّق الكونغرس الأمريكي رسميا أمس على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالت من شهر تشرين الثاني الماضي.

وصدق الكونغرس على فوز بايدن بانتخابات الرئاسة بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، موافقة الكونغرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي، مما يمهد الطريق لتولي بايدن الرئاسة في 20 من الشهر الجاري.

    المزيد من أخبار العالم

    وزارة الخزانة الأميركية
    أمريكا تفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق
    البرازيل لا زالت تسجل إصابات مرتفع بكورونا
    رئيس هذه الدولة يعلن إفلاس بلاده.. ويتهم كورونا بما حصل
    السعودية ترفع تعليق رحلات الطيران الدولي في 31 آذار
    السعودية ترفع تعليق رحلات الطيران الدولي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    بالفيديو: ثعبان ضخم “يقتحم” منزل مواطن تايلاندي… وهذا ما فعله
    فيسبوك تلغي زر الإعجاب
    فيسبوك يلغي زر الإعجاب للصفحات العامة
    جوازات السفر
    إليكم أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2021