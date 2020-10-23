ترامب وقع على قرار رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

وقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة على رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك بحسب مجلس السيادة السوداني.

وكان ترامب ذكر في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، الاثنين، أن “حكومة السودان الجديدة التي تحرز تقدما هائلا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب وعائلاتهم”.

وأضاف: “فور الدفع، سوف أشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”. وتابع: “وأخيرا، العدالة للشعب الأميركي، وخطوة كبيرة للسودان”.

وكانت قد أكدت وزير المالية السودانية للعربية/الحدث الأسبوع أن الخرطوم بدأت في تحويل مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب الأميركيين وعائلاِتهم مقابل رفع السودان من قائمة الإرهاب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن وزير الخارجية، مايك بومبيو، تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وقد رحب الجانبان بتعهد الرئيس الأميركي ترمب بالمضي قدماً في حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضافت أن بومبيو أشاد بجهود حمدوك حتى الآن لتحسين علاقة السودان مع إسرائيل وأعرب عن أمله في أن تستمر هذه الجهود.

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، قد علق الثلاثاء على استعداد أميركا لرفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب، وقال: “منذ تسلمنا المسؤولية بدأنا حوارا جادا مع الإدارة الأميركية”، مشيرا إلى أن “ما أنجزناه اليوم يفتح الباب واسعا لعودتنا للمجتمع الدولي”.

وذكر البلاغ المنشور على الصفحة الرسمية لمجلس السيادة السوداني على فيسبوك، أن هذا اليوم “يوم تاريخي للسودان ولثورته المجيدة”.

وبدوره شكر رئيس الوزراء السوداني الرئيس ترامب قائلا: أشكر الرئيس الأميركي على توقيع أمر تنفيذي لرفع اسم بلادنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأضاف :”قرار رفع السودان من قوائم الإرهاب سيفتح الباب أمام عودته للمجتمع الدولي”. وفي هذا الصدد اتفقت كل من إسرائيل والسودان على بدء علاقات اقتصادية وتجارية.