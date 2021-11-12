الجمعة 7 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 12 نوفمبر 2021 |
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ترامب يتعرض لرد ساخر من البيت الأبيض.. “خياله نشِط للغاية”

منذ 6 ثواني
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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ما إن أعلن الرئيس الأمريكية السابق دونالد ترامب أن مبعوثه السفير ريك غرينيل “يساعد في نزع فتيل التوترات بين صربيا وكوسوفو”، حتى تعرض لسيل من الانتقادات الساخرة، كان أبرزها تلك الموجهة له من البيت الأبيض.

وأصدر ترامب بياناً يوم أمس الخميس قال فيه إن غرينيل، السفير السابق لدى ألمانيا، قد زار الحدود بين البلدين (صربيا وكوسوفو) نيابةً عنه، وقال إن “الاتفاقات التي توسطت إدارتي فيها تاريخية ولا ينبغي التخلي عنها، فالكثير من الأرواح معرضة للخطر”.

ورداً على بيان ترامب هذا، قال مسؤول في البيت الأبيض: “بعيداً عن خياله النشط للغاية، لم يعد دونالد ترامب رئيساً، وليس لديه أي مبعوث أو سفراء يمثلون الولايات المتحدة”.

وشغل غرينيل منصب سفيراً لإدارة ترامب في ألمانيا من 2018 إلى 2020 قبل أن يصبح المبعوث الرئاسي الخاص لصربيا ومفاوضات كوسوفو للسلام.

وقد تم إلغاء هذا المنصب بعد أن خسر ترامب الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

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