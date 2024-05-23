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ترامب يتعهد بإطلاق سراح صحفي روسيا والكرملين ينفي أي تواصل

منذ 32 دقيقة
الكرملين

الكرملين

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قال الكرملين اليوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتلق أي اتصال من دونالد ترامب بعد أن قال الرئيس الأمريكي السابق إنه سيستغل علاقاته مع بوتين في مسعى لإطلاق سراح الصحفي إيفان جيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، من سجن في روسيا.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي إن الإفراج عن الصحفي سيتم بعد وقت قصير من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المقرر إجراؤها في نوفمبر تشرين الثاني فيما يسعى للفوز على الرئيس جو بايدن والعودة إلى البيت الأبيض. ولم يشر إلى أي تواصل جرى مع بوتين.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “بالطبع لم يحدث أي تواصل بين بوتين ودونالد ترامب”.

وأضاف أن أي تواصل بخصوص الأشخاص المعتقلين يجب أن يُجرى بتكتم وسرية تامة.

وتابع “هذا هو السبيل الوحيد الذي يجعل عملنا فعّالا”.

وأُلقي القبض على جيرشكوفيتش في روسيا في مارس آذار من العام الماضي بتهمة التجسس، وهو ما نفاه بشدة وكذلك نفته الصحيفة التي يعمل مراسلا لها وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وقضى أكثر من عام في أحد سجون موسكو دون تحديد موعد لمحاكمته.

    المصدر :
  • رويترز

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