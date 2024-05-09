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ترامب يتعهد بدعم شركات النفط الكبرى.. وهذا ما سيفعله بقطاع السيارات الكهربائية!

منذ 43 دقيقة
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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ذكرت صحيفة واشنطن بوست (الخميس 9-5-2024) أن المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية المنتمي إلى الحزب الجمهوري دونالد ترامب تعهد بإلغاء عشرات القواعد والسياسات الخاصة بالبيئة التي وضعتها إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، وذلك خلال اجتماع مع كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط بالولايات المتحدة طلب فيه أيضا جمع مليار دولار لحملة ترشحه للانتخابات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على الاجتماع الذي عُقد الشهر الماضي في فلوريدا أن ترامب وعد بإنهاء “التزام” بايدن فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، في إشارة إلى قواعد جديدة خاصة بالانبعاثات، ووقف تجميد فرضته إدارة الرئيس الحالي على تصاريح صادرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة، من بين إجراءات أخرى.

وقال ترامب للرؤساء التنفيذيين للشركات إن تقديم مليار دولار سيكون “صفقة” لهم، بحسب تقرير الصحيفة.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى ممثلي حملة ترامب للتعليق. كما تعذر الوصول على الفور لممثلي الشركات التي ذكر التقرير أنهم حضروا اجتماع ترامب.

    المصدر :
  • رويترز

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