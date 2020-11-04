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ترامب يتقدم في 6 ولايات من أصل 7 لم تحسم فيها الأصوات بعد

منذ 8 دقائق
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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يتقدم الرئيس الحالي دونالد ترامب في 6 ولايات أمريكية من أصل 7 لم يتم الإعلان عن نتائجها الأولية بعد، في مؤشر على فوره حال استمر هذا التقدم.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن تعداد الأصوات في 6 ولايات من أصل 7 لم يتم حسم الأصوات فيها، يشير إلى تقدم المرشح الجمهوري ترامب ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن.

والولايات الست هم بنسلفانيا (20 صوتا من المجمع الانتخابي)، ميتشغان (16)، ويسكنسن (10)، كارولينا الشمالية (15) وجورجيا (16). بينما يتقدم بايدن في ولاية نيفادا التي تضم 6 أصوات فقط من المجمع الانتخابي.

ويحتاج أي مرشح إلى 270 صوتا من المجمع الانتخابي، وحتى الآن حصد ترامب بحسب وكالة أسوشيتد برس 213 صوتا بينما بايدن حصد 238.

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