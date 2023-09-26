ترامب يتلقى صفعة جديدة.. قرار قضائي بإلغاء شهادات أعمال شركته في نيويورك

حكم قاض يوم الثلاثاء بأن الرئيس السابق دونالد ترامب وشركته مسؤولين عن الاحتيال في تقييم العقارات كما هو مزعوم في دعوى قضائية رفعها مكتب المدعي العام في نيويورك.

وألغى القاضي آرثر إنجورون، في قراره اللاذع، شهادات الأعمال في نيويورك الخاصة بترامب، ومنظمة ترامب، والمتهمين الآخرين في دعوى المحكمة العليا في مانهاتن، ومن بينهم اثنان من أبنائه البالغين.

وقال القاضي إنه سيعين حارسًا مستقلاً لإدارة حل الشركات التي ألغى شهادات أعمالها.

ليس من الواضح ما إذا كان قرار إنجورون يعني أنه سيتعين على منظمة ترامب والكيانات ذات الصلة التوقف تمامًا عن ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك.

ورفضت متحدثة باسم المدعي العام ليتيتيا جيمس التعليق على هذا السؤال، ولم يرد محامي ترامب على الفور على طلب للتعليق.

ووجد إنجورون، عند منح حكم مستعجل جزئي لجيمس في القضية، أن ترامب قد أجرى تقييمات كاذبة ومضللة لأصول عقارية متعددة في بيانات لشركات التأمين والبنوك لسنوات.

وبسبب تلك البيانات الخاطئة، قام ترامب بتضخيم صافي ثروته الحقيقية في البيانات المالية السنوية بمليارات الدولارات، وفقًا للقرار.

ومن بين المتهمين ترامب وابنيه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، والمدير المالي السابق لمنظمة ترامب ألين فايسلبيرج، والمدير التنفيذي للشركة جيف ماكوني، وكيانات مؤسسية.

كما أمر إنجورون بفرض عقوبات قدرها 7500 دولار على كل محام يمثل المتهمين في قضية ترامب بسبب تقديم حجج تافهة ومرفوضة سابقًا في ملفات المحكمة.

وكتب إنجورون أن مكتب جيمس “انتصر فيما يتعلق بالمسؤولية في سبب الدعوى الأول… ضد جميع المدعى عليهم”.

وأضاف القاضي أنه إذا تم تحديد المسؤولية عن الاحتيال بموجب قانون نيويورك، فإن هذا القانون يسمح للمدعي العام بالحصول على أمر يمنع المدعى عليهم من مواصلة القيام بالأعمال التجارية أو “أي أعمال احتيالية أو غير قانونية”.

وأشار إلى أنه حتى بعد تعيينه مراقبًا ماليًا مستقلاً لمنظمة ترامب العام الماضي، “واصل المتهمون نشر معلومات كاذبة ومضللة أثناء ممارسة أعمالهم”، حسبما كتب إنجورون.

مضيفاً: “هذا الانتهاك المستمر لأمر هذه المحكمة المسبق، إلى جانب الطبيعة المستمرة لـ [بيانات الوضع المالي] الكاذبة عامًا بعد عام، قد أظهر ضرورة إلغاء شهادات [أعمال المدعى عليهم] … كما ينص القانون”.

ولم يقم حكم إنجورون، الذي رفض أيضًا طلب ترامب بإصدار حكم مستعجل لصالحه، بتسوية ست قضايا أخرى متنازع عليها في القضية. وسيتم تناول هذه القضايا في المحاكمة المقرر أن تبدأ يوم الاثنين.

ويسعى جيمس للحصول على تعويض قدره 250 مليون دولار في هذه القضية.

ويفصل الحكم المؤلف من 35 صفحة كيف قام ترامب بشكل احتيالي بتقييم نادي مارالاغو الخاص به في بالم بيتش، فلوريدا، وترامب بارك أفينيو، و40 وول ستريت في مدينة نيويورك، وممتلكاته في سيفن سبرينغز في مقاطعة ويستتشستر، نيويورك، وملعب الغولف الخاص به. في أبردين، اسكتلندا.

وكتب إنجورون: “مرارًا وتكرارًا، لا تقارن المحكمة تقييمًا بآخر؛ إنها تقارن تقييمًا مهنيًا مستقلاً بحلم بعيد المنال ذو إمكانات ملفقة”.

وبعد أن أشار القاضي إلى أن ترامب قدم بيانات تزعم كذبا أن شقة برج ترامب التي أقام فيها لعقود كانت أكبر بثلاثة أضعاف حجمها الفعلي، كتب القاضي: “تناقض بهذا الحجم، من قبل مطور عقاري يحجم معيشته الخاصة”. عقود من الزمن، لا يمكن اعتباره إلا احتيالا”.

وكتب إنجورون: “من الواضح أن الوثائق هنا تحتوي على تقييمات احتيالية استخدمها المدعى عليهم في الأعمال التجارية”.

وأشار القاضي إلى أن “المتهمين يردون بأن: الوثائق لا تقول ما تقوله؛ وأنه لا يوجد شيء اسمه قيمة ’موضوعية‘؛ وأن المحكمة، في الأساس، لا ينبغي أن تصدق أعينها الكاذبة”.

ولم ترد محامية ترامب ألينا هابا على الفور على طلب للتعليق.