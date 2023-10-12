ترامب يتنقد نتنياهو: لم يكن مستعدًا لهجوم حماس

انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء، بسبب ما وصفه بعدم الاستعداد للهجوم الذي أطلقته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وأسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي على الأقل.

وقال ترامب، الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة في عام 2024، في حديث لشبكة فوكس نيوز إنّ نتنياهو “تضرر بشدة” من الهجوم.

وأضاف: “لم يكن مستعًدا. لم يكن مستعدًا وإسرائيل لم تكن مستعدة. وفي عهد ترامب، ما كان عليهم أن يكونوا مستعدين”.

وفي حديثه إلى أنصاره في فلوريدا مساء أمس الأربعاء، علّق ترامب مرة أخرى على الاستعداد الأمني ​​الإسرائيلي، وأشار إلى “بعض الأشياء التي مضت في مسار خاطئ الأسبوع الماضي”.

وقال: “عليهم أن يصححوا الأمر لأنهم يقاتلون قوة كبيرة للغاية على الأرجح، ربما يقاتلون إيران”.