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ترامب يتوقع اعتقاله الثلاثاء..ويدعو أنصاره للاحتجاج

منذ 19 دقيقة
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، السبت، إنه يتوقع أن يتعرض للاعتقال الثلاثاء المقبل في ولاية نيويورك.

ودعا ترامب في منشور كتبه على منصة “تروث” (الحقيقة) إلى الاحتجاج على الاتهام الوشيك الذي سيوجه إليه، وفق ما أوردت وسائل إعلام أميركية:

وقال ترامب في منشوره:”أنا المرشح الجمهوري الذي يتجاوز الآخرين بمراحل والرئيس السابق للولايات المتحدة سيجري اعتقال الثلاثاء المقبل”.

وتابع: “احتجوا من أجل استعادة دولتنا”.

وشن الرئيس الأميركي السابق هجوما لاذعا على المدعي العام في منهاتن، واصفا إياه بـ”الفاسد والمسيس كثيرا”.

وينظر مكتب المدعي العام في مانهاتن في اتهامات جنائية تلاحق الرئيس السابق تتعلق بدفع أموال لنجمة إباحية خلال حملة ترامب في 2016 مقابل الصمت عن علاقة مزعومة بينها.

لكن ترامب وحلفاؤه يقولون إنها بدوافع سياسية.

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