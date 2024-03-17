ترامب يتوقع نهاية الديمقراطية الأمريكية إذا خسر انتخابات 2024

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد 17 مارس/آذار 2024، إن عدم فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني سيعني النهاية المحتملة للديمقراطية الأمريكية.

وأدلى المرشح الرئاسي المنتمي للحزب الجمهوري بهذه التعليقات خلال كلمة أمام أنصاره في أوهايو بعدما كرر افتراض لا سند له بأن هزيمته في انتخابات عام 2020 أمام الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن كانت نتيجة تلاعب في الانتخابات.

وتوقع ترامب أنه إذا لم يفز في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، فإن الديمقراطية الأميركية سوف تنتهي.

وقال ترامب “إذا لم نفز بهذه الانتخابات، فلا أعتقد أنه ستجري انتخابات أخرى في هذا البلد”.

فاز ترامب، الذي يواجه اتهامات جنائية في جورجيا بسبب محاولة قلب نتيجة انتخابات 2020 هناك، الأسبوع الماضي بعدد كاف من أصوات المندوبين في الانتخابات التمهيدية لينال، من الناحية الحسابية، ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة.

ومن المرجح أن تكون المنافسة الثانية بين ترامب وبايدن متقاربة للغاية. وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في وقت سابق من هذا الشهر أن المرشحين متعادلان إحصائيا في نسبة التأييد من الناخبين المسجلين.