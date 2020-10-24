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ترامب يحذر إثيوبيا بسبب “سد النهضة”

منذ 31 دقيقة
سد النهضة

سد النهضة

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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، تحذيرا إلى أثيوبيا بسبب سد النهضة ، مؤكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق ودي بين الدول الثلاث لحل الأزمة .

ودعا ترامب ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الجمعة، إلى التوصل إلى حل ودي للخلاف بشأن سد النهضة بين السودان ومصر من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، موجها تحذيرا غير مسبوق لأديس أبابا.

وقال حمدوك، في اتصال هاتفي مع ترامب إثر إعلان السودان وإسرائيل إقامة علاقات بينهما، إنه يأمل في التوصل إلى حل ودي بشأن ملف سد النهضة.

وقال ترامب الذي أجرى المكالمة أمام صحفيين في البيت الأبيض، إنه أبلغ مصر أيضا نفس الشيء، مضيفا أن “الوضع خطير”، وأنه قد ينتهي الأمر بالقاهرة بأن “تنسف ذلك السد”.

وتختلف السودان ومصر مع إثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال ترامب الجمعة إنه توسط في اتفاق لحل القضية، لكن “إثيوبيا انتهكت الاتفاق مما دفعه إلى قطع تمويل عنها”.

وذكر ترامب: “توصلت إلى اتفاق معهم، وبعد ذلك انتهكت إثيوبيا الاتفاق للأسف، وما كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك. كان خطأ كبيرا”.

وأضاف: “لن يروا تلك الأموال أبدا ما لم يلتزموا بالاتفاق. لا يمكن لوم مصر لشعورها ببعض الاستياء”.

وحث ترامب حمدوك على إقناع إثيوبيا بقبول الاتفاق لتسوية النزاع.

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