الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
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ترامب يحسم موقفه من المشاركة في مناظرات الحزب الجمهوري

منذ 36 دقيقة
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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قال الرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب، إنه لا يرى أي فائدة في إجراء مناظرات مع منافسيه على مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة.

وصرح ترامب، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “فوكس نيوز”: “لماذا أسمح لأشخاص ذوي شعبية 1% أو 2% أو حتى صفر في المئة أن يقصفوني بالأسئلة في مشهد المناظرات؟ لا أعتقد أن ذلك عادلًا”.

وأشار ترامب إلى أنه بالتأكيد يرغب في إجراء مناظرات مع الرئيس الحالي جو بايدن، الذي يتنافس في انتخابات الرئاسة لعام 2024 كمرشح من الحزب الديمقراطي.

يشار إلى أن ترامب يتصدر بفارق كبير على جميع المرشحين في الانتخابات التمهيدية الأميركية، والتي ستحدد المرشح الرئاسي للحزب بناءً على نتائجها في الانتخابات المقبلة.

وحصل ترمب في أحدث استطلاع لـ”رويترز” و”إبسوس” هذا الشهر على 47% من أصوات الجمهوريين بأنحاء الولايات المتحدة بينما تراجع التأييد لحاكم فلوريدا رون ديسانتيس ست نقاط مئوية من يوليو إلى 13% فقط. ولم يصل التأييد لأي من المرشحين الآخرين الذين كان من المقرر أن يحضروا أول مناظرة تمهيدية للحزب يوم الأربعاء إلى 10% في هذا الاستطلاع.

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