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ترامب يدرج إسرائيل في هيكل القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط

15 - يناير - 2021
آخر تحديث: 15 - يناير - 2021 11:28 مساءً
الجيش الاميركي

الجيش الاميركي - أرشيفية

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قبل أيام قليلة من مغادرته البيت الابيض،  أصدر دونالد ترامب قرارا هز المقر الرئيسي الذي يشرف على العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا.

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، مساء الخميس، أن ترامب أمر القيادة المركزية الأميركية بإضافة إسرائيل إلى قائمة الدول التي سوف تكون تحت قيادة العمليات العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا.

وتأتي عملية النقل بعد قيام إسرائيل بتطبيع العلاقات مع البحرين والإمارات والسودان والمغرب. وستصبح إسرائيل الدولة رقم 21 التي تقع تحت إشراف القيادة المركزية الأميركية، وستتعاون بشكل متزايد مع دول المنطقة في تحالف ملائم ضد إيران.

وقال مايك جونز، رئيس أركان سابق للقيادة المركزية الأميركية: “إن هناك أسبابا وجيهة لإجراء التغيير المثير للجدل. وأعتقد أن نقل إسرائيل إلى القيادة المركزية الأميركية أمر منطقي”، وذلك بحسب “العربية”.

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