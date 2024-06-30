الأحد 24 ذو الحجة 1445 ﻫ - 30 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب يدعو الأمريكيين بضرورة التفكير في التخلص من بايدن

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 30 - يونيو - 2024 10:43 صباحًا
ترامب في أول مناظرة رئاسية لعام 2024 في أتلانتا - رويترز

ترامب في أول مناظرة رئاسية لعام 2024 في أتلانتا - رويترز

A A A
طباعة المقال

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الناخبين الأمريكيين للتفكير ليس فقط فيما إذا كان الرئيس بايدن قادرا على الصمود في مناظرة تمتد 90 دقيقة وإنما التفكير بما هو أهم من ذلك.

وكتب ترامب في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي Truth: “ما ينبغي على الناخبين الأمريكيين التفكير به هو ليس ما إذا كان بايدن قادرا على الصمود في مناظرة مدتها 90 دقيقة، بل التفكير فيما إذا كانت أمريكا قادرة على النجاة لأربع سنوات أخرى من هذا جو المحتال”.

وأضاف مرشح الرئاسة الأمريكية والمنافس لبايدن: “في السابق، لم نكن أبدا قريبين من الحرب العالمية الثالثة كما نحن الآن، وإن حدثت، فستكون حربا لا مثيل لها بين الحروب!”.

وفي وقت سابق، وجه وزراء بريطانيون الدعوة للديمقراطيين الأمريكيين بضرورة “الإسراع في استبدال” بايدن بعد مناظرته الرئاسية التي أجمعت جميع وسائل الإعلام الأمريكية والأجنبية بأنها كانت “كارثية”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

الانتخابات في موريتانيا
الغزواني يتصدر سباق الانتخابات الرئاسية في موريتانيا
الروبل الروسية
روسيا تعوض الدخل المفقود بفضل التجارة مع الدول الصديقة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
غزة تحت النار
لابيد: الحرب بغزة ستنتهي بلا صفقة والهدوء بالجنوب سيهدئ جبهة الشمال

الأكثر قراءة

شعار تطبيق واتساب
لا داعي لحفظ الأرقام في واتساب بعد الآن!
مطار بيروت- ارشيف
تحذيرات للرعايا وضغوط... ما الحقيقة؟
قوات الأمن المصرية
مصر.. اعترافات تقشعر لها الأبدان لمنفذ "مذبحة رستم"