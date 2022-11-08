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ترامب يدلي بصوته بالانتخابات.. ويعلق: "البلاد يجري تدميرها"

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2022 8:07 مساءً
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (رويترز)

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أدلى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء، بتصريحات عقب الإدلاء بصوته في انتخابات تجديد الكونغرس في ولاية فلوريدا، واصفا إدارة الديمقراطيين في البلاد بـ”المُدمرة”.

وتحدث ترامب عن الملفات التي تشغل بال الجمهوريين في الولايات المتحدة، مشيرا إلى قضية الهجرة، وقال إن الملايين يدخلون البلاد على نحو غير قانوني.

واستطرد ترامب أن “البلاد يجري تدميرها”، بينما تحتاج بشكل ملح إلى ضبط أقوى للحدود، في إشارة إلى من يدخلون عن طريق المكسيك.

وطالما دافع الرئيس الجمهوري السابق عن إقامة جدار فاصل مع المكسيك، وتم تنفيذ أجزاء من المشروع خلال ولايته الرئاسية.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة فيها الكثير من الأشياء السيئة “التي ينبغي التحرك إزاءها”.

ويركز الجمهوريون في حملتهم الانتخابية على ما يعتبرونه أداء اقتصاديا “سيئا” بايدن، بسبب التضخم الذي تلا أزمة كورونا وحرب أوكرانيا.

وينتقد الجمهوريون أيضا ما يعتبرونه تساهلا من الديمقراطيين مع دخول المهاجرين بشكل غير نظامي إلى البلاد.

وألمح ترامب مرارا إلى إمكانية ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2024، فيما كان قد اعتبر نفسه فائزا فعليا بانتخابات 2020، لكنه ردد أن “نصره تعرض للسرقة” لأن “النتائج زُورتْ”.

    المصدر :
  • وكالات

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