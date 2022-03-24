ترامب يدّعي على هيلاري كلينتون وديمقراطيين آخرين.. ما علاقة روسيا؟

أفادت وكالة رويترز بأن رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب ادّعى على المرشحة السابقة للرئاسة”هيلاري كلينتون”، وأعضاء آخرين من الحزب الديمقراطي، زاعمًا أنهم حاولوا التلاعب بانتخابات ٢٠١٦ الرئاسية، من خلال ربط حملته بروسيا.

وتشمل الدعوى القضائية قائمة مطولة من الشكاوى التي كررها الرئيس الجمهوري السابق مرارا خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض.

وقال ترامب في الدعوى القضائية المؤلفة من 108 صفحات والتي رفعها أمام محكمة اتحادية في فلوريدا “نسق المدعى عليهم فيما بينهم وتآمروا بشكل خبيث لنسج خيوط رواية كاذبة مفادها أن خصمهم الجمهوري، دونالد ترامب، كان يتواطأ مع دولة أجنبية معادية”.

ترامب الذي فاز على المرشحة الديمقراطية كلينتون في الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٦ ادعى بـ “الابتزاز والمؤامرة لنشر اتهامات باطلة” وغيرها .

ادعاءات ترامب في الدعوى القضائية مقوضة بتقرير من ٩٦٦ صفحة، والذي استنتج ان روسيا استغلت الناشط الجمهوري “بول مانافورت” وموقع ويكيليكس في سبيل محاولتها لمساعدة ترامب بأن يفوز انتخابات ٢٠١٦.

وعمل “مانافورت” على حملة ترامب الانتخابية مدة خمسة أشهر في ٢٠١٦.

وقد أدت مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية، والتي دحضتها موسكو، الى تحقيق اميركي دام سنتين.

وذكرت رويترز أنه في الدعوى القضائية، يطالب ترامب بتعويضات تأديبية.