ترامب يردّ على بايدن ويصفه بعدو الدولة!

وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلفه الديموقراطي جو بايدن بأنه “عدو الدولة”، وذلك أمام أنصاره الذين احتشدوا للمشاركة في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، منتقدا أيضا عملية التفتيش التي أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي في دارته.

كلام بايدن جاء ردا على هجوم شنه ضده بايدن، والذي أكد قبل يومين أن الرئيس الجمهوري السابق والجمهوريين الذين يتبنون عقيدته “لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى” يمثلون “تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا”.

واعتبر ترامب أن خطاب بايدن كان مجرد كراهية وغضب، متهما إياه بتصوير مؤيدي الرئيس الجمهوري السابق بأنهم تهديد للديموقراطية وأعداء للدولة.