ترامب يسأل عن بطاقات تصويت عسكرية “مفقودة” في ولاية جورجيا

غرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، متسائلاً عن مصير “بطاقات اقتراع عسكرية مفقودة” في ولاية جورجيا.

وقال “أين بطاقات الاقتراع العسكرية المفقودة في جورجيا؟ ما الذي حدث لها؟”.

Where are the missing military ballots in Georgia? What happened to them?

