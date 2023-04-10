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ترامب يستأنف أمرا قضائيا ويطلب من بنس الادلاء بشهادته في 6 يناير

منذ 25 ثانية
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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قال مصدر اليوم الاثنين إن دونالد ترامب استأنف أمرا قضائيا يطلب من مايك بنس، نائبه إبان توليه رئاسة الولايات المتحدة، الإدلاء بشهادته في تحقيق محقق خاص في جهود إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقدم محامو ترامب دعوى الاستئناف بعد حكم يتعلق بتحقيق وزارة العدل في مساعي تقويض الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها الجمهوري ترامب لصالح الديمقراطي جو بايدن.

والقضية مازالت غير متاحة للاطلاع.

ومن المقرر تقديم المذكرات النهائية في الاستئناف بحلول 25 مايو\أيار، وفقا للجدول الزمني الأولي الذي حددته المحكمة والذي لم يذكر أسماء أطراف القضية.

وقال بنس الأسبوع الماضي إنه لن يستأنف حكم قاض يطالبه بالإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين اتحادية كبرى بشأن محادثاته مع ترامب قبل الهجوم العنيف على مبنى الكونغرس.

وفي حكم صدر في مارس\آذار، قال القاضي أيضا إن بنس مازال بوسعه الامتناع عن الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالسادس من يناير\كانون الثاني.

ويقدم المحقق الخاص جاك سميث الذي عينه وزير العدل ميريك جارلاند في نوفمبر\تشرين الثاني لتولي التحقيق مع ترامب، أدلة على لهيئات المحلفين الكبرى في تحقيقين منفصلين.

ويبحث التحقيق الأول محاولات التدخل في الانتقال السلمي للسلطة بعد خسارة ترامب في نوفمبر\تشرين الثاني 2020 أمام بايدن.

والثاني يبحث في احتفاظ ترامب بوثائق سرية في منتجع مار الاجو الذي يقيم فيه بفلوريدا بعد تركه منصبه في يناير\كانون الثاني 2021، واحتمال محاولته عرقلة تحقيق وزارة العدل.

    المصدر :
  • رويترز

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