ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا

أعلنت الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، الثلاثاء، أن الرئيس الجمهوري السابق سيظهر أمام الجمهور في 28 يناير في إطار مسعاه لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024، وذلك في ساوث كارولينا إحدى ولايات التصويت المبكر لأول مرة منذ إعلان نيته الترشح في نوفمبر تشرين الثاني.

وأفاد إعلان للحملة أن من المقرر أن ينضم اثنان من الرموز الجمهورية المعروفة في ساوث كارولينا إلى ترامب في مقر الولاية حيث يكشف عن فريق قيادة حملته في الولاية، وهما السناتور لينزي غراهام أحد أكثر مؤيدي ترامب ولاء، والحاكم هنري مكماستر.

تتمتع ساوث كارولينا بنفوذ كبير باعتبارها واحدة من أولى الولايات التي تشهد المنافسات على الترشيح للرئاسة في سنوات الانتخابات.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، أعلن ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024، مؤكدا أن “عودة” أميركا تبدأ الآن.

وقدم ترامب أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، قبل إعلانه من منتج مارالاغو، بأنه سيخوض السباق للبيت الأبيض للمرة الثالثة.