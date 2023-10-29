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ترامب يسخر من بايدن: لا يمكنه الجمع بين جملتين

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2023 12:11 مساءً
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

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شن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هجوما جديدا على الرئيس جو بايدن خلال حدث انتخابي بمدينة نيفادا في ولاية آيوا، بل قام بتقليد حركات الرئيس ومشيته بطريقة ساخرة، وسط تصفيق مؤيديه.

ترامب (77 عاما) المرشح الرئاسي الرئيسي عن الحزب الجمهوري، انتقد الرئيس الحالي البالغ من العمر 80 عاما، ووصفه بأنه “غير كفء” و”فاسد”، وسخر من أخطائه العامة الأخيرة، مثل الظهور وكأنه تائه على خشبة المسرح بعد الخطب والتعثر على الدرج، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك بوست” New York Post.

وقال ترامب: “لا يستطيع النزول من المسرح.. لا يمكنه الجمع بين جملتين.. لكنه مسؤول عن الحقيبة النووية”، وهي حقيبة تُجهز خصيصا لتخويل استخدام الأسلحة النووية، وعادة ما يتم الاحتفاظ بها بالقرب من رئيس أو زعيم دولة نووية في جميع الأوقات.

ثم انتحل ترامب شخصية بايدن وبدأ في تقليده وهو يبتعد عن الميكروفون رافعا يديه في حيرة وسط المسرح، متسائلا: “أين أنا؟”، بينما علت ضحكات الجمهور.

وأضاف: “بصراحة، لا ينبغي لنا أن نضحك، بل يجب أن نبكي. والحمد لله على وجود عناصر الخدمة السرية لأنهم أمسكوا به وأرشدوه إلى المخرج”.

وانتقد بايدن لتعثره في عدة مناسبات أثناء صعوده ونزوله من سلالم الطائرة الرئاسية أثناء السفر، قائلا إن الرئيس الأميركي يخرج الآن من سلم الأطفال. واستطلع آراء الجمهور حول تفضيلهم تلقيب بايدن بـ”جو النعسان” أو “جو الملتوي”.

هذا وأعلن نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، الأحد، انسحابه من السباق الرئاسي الأميركي، قائلا “هذا ليس وقتي”.

وبحسب الاستطلاعات تقتصر نوايا التصويت لبنس على 3.8%، وفق موقع “فايفثيرتيايت” المتخصص، وآماله عمليا معدومة في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يبدو الأوفر حظا للفوز بالترشح عن حزبه على الرغم من متاعبه القضائية.

    المصدر :
  • وكالات

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