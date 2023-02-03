ترامب يسخر من ترشح نيكي هيلي للانتخابات الرئاسية 2024

رد الرئيس السابق دونالد ترمب على على قرار اعلان سفيرة الولايات المتحدة السابقة للأمم المتحدة، نيكي هيلي ترشحها رسمياً للانتخابات الرئاسية عام 2024، في وقت يرتقب فيه أن تعلن، عن ترشيحها في منتصف فبراير/شباط الجاري، لتصبح أول منافس بالحزب الجمهوري لترمب.

فقد سخر ترمب من إعلان حاكمة ساوث كارولينا السابقة نيتها ترشيح نفسها منافسة له، مشدداً على أن عليها السعي كثيراً.

وعبر منصته Truth Social، نشر ترمب تعليقه على الأمر معتبراً أن على نيكي اتباع قلبها، مشدداً على أن عليها الركض، في إشارة منه إلى أنها لن تستطع منافسته وتحدّيه.

كما أرفق الرئيس السابق كلامه بمقطع فيديو قديم تظهر فيه هيلي معلنة دعم ترمب في انتخابات 2024.

ولم تكن هيلي المرشحة الأولى التي يهاجمها ترمب، فقد سبق وأن علّق الرئيس الأميركي السابق على حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، وهو مرشح رئاسي محتمل آخر تم طرحه على نطاق واسع مؤخراً.

كما أخبر ترمب الصحافيين أنه في حال رشّح حاكم فلوريدا نفسه فعلاً فسيكون ذلك بمثابة خيانة كبيرة.

يشار إلى أن 3 مصادر مطلعة كانت أعلنت أن سفيرة الولايات المتحدة السابقة للأمم المتحدة، نيكي هيلي، ستدعو المؤيدين إلى حدث خاص في 15 فبراير/شباط في ولاية ساوث كارولينا، حيث يرتقب أن تعلن ترشحها.

وستكون نيكي هيلي أول منافس مُعلن للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في الانتخابات التمهيدية لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في سباق الرئاسة عام 2024.

جاء ذلك بعدما أبدت حاكمة ولاية ساوث كارولينا السابقة الشهر الماضي استعدادها لمواجهة ترمب في السباق الرئاسي، معربة عن اعتقادها بأنها “يمكن أن تكون القائد الجديد”، للولايات المتحدة.

وقالت هيلي في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأميركية: “سأترشح ضد (الرئيس) جو بايدن”، مضيفة: “هذا ما أركز عليه، لأنه لا يمكننا السماح بفترة ولاية ثانية لجو بايدن”.