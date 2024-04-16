ترامب يشكو عدم قدرته على مواصلة حملته الانتخابية

وصل دونالد ترامب إلى محكمة مانهاتن، الثلاثاء في اليوم الثاني من محاكمته التاريخية، حيث شكا من منعه من مواصلة حملته الانتخابية بخلاف خصمه في الاقتراع الرئاسي في تشرين الثاني المقبل، جو بايدن، على ما أوردت “رويترز”.

وقال الرئيس الجمهوري السابق عن القاضي خوان ميرشان الذي أمره الاثنين بحضور الجلسات أربعة أيام في الأسبوع “إنها محاكمة ما كان يفترض اجراؤها .لدينا قاضٍ مناهض لترامب”.

وأضاف “يفترض أن أكون الآن في بنسلفانيا وفلوريدا، والكثير من الولايات الاخرى، في كارولاينا الشمالية وجورجيا للقيام بحملتي الانتخابية. كل هذا يأتي من البيت الأبيض، من بايدن العاجز عن التفوه بجملتين. لا يمكنه القيام بحملة” قبل أن يجلس على كرسي المتهم في أول محاكمة جنائية لرئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة”.