الثلاثاء 7 شوال 1445 ﻫ - 16 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب يشكو عدم قدرته على مواصلة حملته الانتخابية

منذ 37 دقيقة
A A A
طباعة المقال

وصل دونالد ترامب إلى محكمة مانهاتن، الثلاثاء في اليوم الثاني من محاكمته التاريخية، حيث شكا من منعه من مواصلة حملته الانتخابية بخلاف خصمه في الاقتراع الرئاسي في تشرين الثاني المقبل، جو بايدن، على ما أوردت “رويترز”.

وقال الرئيس الجمهوري السابق عن القاضي خوان ميرشان الذي أمره الاثنين بحضور الجلسات أربعة أيام في الأسبوع “إنها محاكمة ما كان يفترض اجراؤها .لدينا قاضٍ مناهض لترامب”.

وأضاف “يفترض أن أكون الآن في بنسلفانيا وفلوريدا، والكثير من الولايات الاخرى، في كارولاينا الشمالية وجورجيا للقيام بحملتي الانتخابية. كل هذا يأتي من البيت الأبيض، من بايدن العاجز عن التفوه بجملتين. لا يمكنه القيام بحملة” قبل أن يجلس على كرسي المتهم في أول محاكمة جنائية لرئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة”.

    المزيد من أخبار العالم

    كيربي: الرئيس الأميركي لا تريد حرباً مع ايران
    تباين المؤشرات في وول ستريت عند الإغلاق مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة
    حريق ضخم في مبنى البورصة التاريخي في الدنمارك

    الأكثر قراءة

    باسكال سليمان
    إليكم جديد التحقيقات في مقتل باسكال سليمان
    ارتفاع درجات الحرارة
    نيسان "ولعان'".. أسبوع حار ينتظر لبنان!
    الروسية إنيسا بولينكو تسقط من ارتفاع 50 متراً بسبب صورة سيلفي
    فيديو صادم.. مشهورة روسية تسقط من ارتفاع 50 متراً بسبب صورة سيلفي!