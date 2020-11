ترامب يشن هجوماً على “تويتر”: خرج عن السيطرة!

بعد تضييق الخناق من قبل “تويتر” على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن الاخير هجوما حادا على موقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد وضع علامة تحذيرية على تغريدة جديدة شكك فيها الرئيس بنزاهة فرز الأصوات في الانتخابات الجارية.

واشار ترامب في تغريدته التي نشرها فجر اليوم الجمعة، على أنه سيحقق فوزا في الانتخابات بسهولة إذا تم فرز الأصوات الشرعية فقط.

واضاف “المراقبون منعوا من أداء مهامهم بأي طريقة وصورة وشكل، ولذلك يجب تصنيف الأصوات التي تم تسلمها خلال هذه الفترة بأنها غير شرعية. على المحكمة العليا اتخاذ قرار!”.

Twitter is out of control, made possible through the government gift of Section 230!

