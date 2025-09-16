ترامب في بريطانيا.. وصفقات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار

ترامب وزوجته في بريطانيا. (أ ف ب)

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بريطانيا في وقت متأخر اليوم الثلاثاء في ثاني زيارة دولة له، وهو أمر غير مسبوق لرئيس أميركي.

ومن المقرّر أن تشهد الزيارة توقيع الدولتين صفقات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار في إطار تجديد “العلاقة الخاصة” التي يحرص رئيس الوزراء كير ستارمر على تعزيزها.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز على رأس الفعاليات التي سبقت وصول ترامب، إذ أعلنا تشكيل “فريق عمل عبر الأطلسي” لتعزيز التعاون بين اثنين من أكبر المراكز المالية في العالم.

ويستقبل الملك تشارلز ترامب غداً الأربعاء في يوم مليء بالاحتفالات في قلعة وندسور ضمن عرض ملكي للقوّة الناعمة التي يأمل ستارمر أن توفّر له حماية من المخاطر المحتملة في وقت لاحق من الزيارة.

الزيارة تمثّل فرصة للزعيمين لصرف الأنظار

من المتوقّع أن تمنح الزيارة ترامب فرصة لصرف الأنظار، وذلك بعد أقل من أسبوع على مقتل حليفه المقرّب، الناشط المحافظ تشارلي كيرك، بالرصاص خلال فعالية بولاية يوتا، وهي عملية اغتيال يبدو أنّها تركت أثراً بالغاً في الرئيس.

ويسعى ستارمر أيضاً إلى تحويل الأنظار نحو الشؤون الجيوسياسية والاستثمار بعد أسبوعين عصيبين هزّا مكانته السياسية. إذ اضطر أولاً إلى إقالة نائبته أنجيلا رينر، ثم بعد 6 أيام فقط أقال سفير بلاده لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون بسبب علاقاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية والذي توفّي عام 2019.

ويريد ستارمر تقديم بريطانيا كوجهة جاذبة للاستثمار الأميركي من خلال تعزيز الروابط بين قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والطاقة وربطها بشكل وثيق بنظيراتها الأكبر في الولايات المتحدة في محاولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدّة.

وفي هذا السياق، من المقرّر أن يحضر عدد من كبار رجال الأعمال، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة (إنفيديا) جنسن هوانغ إلى جانب سام ألتمان من “أوبن أيه آي”، في حين أعلن مسؤولون أميركيون كبار أمس الإثنين أن صفقات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار ستُكشف خلال الزيارة.

ولفتت شركة “مايكروسوفت” إلى أنّها ستستثمر ما يزيد على 30 مليار دولار على مدى الأربعة أعوام المقبلة، في حين ذكرت شركة “غوغل” أنّها ستستثمر 5 مليارات جنيه إسترليني (6.8 مليار دولار) وسيذهب جزء منها إلى مركز بيانات جديد قريب من لندن سيسهم في تلبية الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي.

ووصف متحدّث باسم ستارمر زيارة الدولة بأنّها “فرصة تاريخية” تأتي “في وقت حاسم للاستقرار والأمن العالميين”.

وأضاف المتحدّث للصحافيين “سيبحث رئيس الوزراء التحدّيات التي يواجهها بلدانا والفرص أيضاً، وذلك في وقت ندخل فيه حقبة جديدة من علاقتنا الوطيدة التي لا مثيل لها”.

ستارمر يستقبل ترامب الخميس

سيحوّل ستارمر التركيز إلى الشؤون الخارجية يوم الخميس عندما يستضيف ترامب في مقر إقامته في قصر تشيكرز الريفي وسيحاول أن يسلّط الضوء على تعامله مع إقالة نائبته رينر والسفير ماندلسون.

وكان ستارمر منح كليهما دعمه الكامل قبل أن يضطر إلى التخلّي عنهما، ما أثار تساؤلات بشأن تقديره السياسي في وقت يتصدّر فيه حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي بزعامة نايغل فاراغ استطلاعات الرأي.

وقد يقع ستارمر في موقف صعب مع ترامب بسبب علاقات ماندلسون مع الراحل إبستين التي أدّت إلى إقالة ماندلسون، وكانت تربط إدارة ترامب علاقات وثيقة مع السفير السابق الذي خضعت علاقته الخاصّة مع إبستين للتدقيق أيضاً.

وبرّر ستارمر إقالته المفاجئة لماندلسون الأسبوع الماضي بقوله إنّه لم يكن على علم بعمق علاقات السفير السابق بإبستين، ونفى ترامب أن يكون قد كتب له رسالة في يوم ميلاده نشرها الديموقراطيون في مجلس النواب.