الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب يعفو عن مستشاره السابق ستيف بانون

20 - يناير - 2021
ستيف بانون وترامب

ستيف بانون وترامب

A A A
طباعة المقال

منح الرئيس دونالد ترامب ، عفواً رئاسياً للمستشار السابق بالبيت الأبيض ”ستيف بانون“، في إطار موجة العفو وتخفيف الأحكام التي يصدرها خلال الساعات الأخيرة من فترة رئاسته ،حسب ما كشفه مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية .

وليس من المتوقع أن يصدر ترامب عفوا عن نفسه أو أفراد عائلته أو محاميه رودي جولياني، الذي كان في طليعة الجهود التي لم تكلل بالنجاح لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020، وفقا لما ذكرته مصادر.

ويغادر ترامب منصبه اليوم عندما يؤدي جو بايدن اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة.

ووجهت إلى ”بانون“ العام الماضي تهمة الاحتيال على أنصار ترامب في ما يتعلق بحملة لجمع التبرعات لدعم بناء الجدار الحدودي الذي وعد ترامب بإقامته بين الولايات المتحدة والمكسيك.

والعفو هو أحد سلطات الرئيس الأميركي طبقا للدستور، وتسمح له هذه السلطة بإلغاء العقوبات أو أي عواقب قانونية عن جريمة أو جرائم فدرالية سواء بعد توقيع العقوبة أو قبلها، بينما لا يحق للرئيس أن يعفو عن جرائم تتعلق بقوانين الولايات.

    المزيد من أخبار العالم

    الأسطول الروسي- أرشيفية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    إحباط هجوم كان يستهدف الأسطول الروسي في كالينينغراد
    حادث سير في تركيا- أرشيفية
    العراق يعلن حصيلة قتلاه بالحادث الدموي في تركيا
    فلاديمير بوتين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا تعتزم "محاكمة بوتين"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    ترسيم الحدود
    عرضٌ تركي للاستثمار في البلوكات الحدودية الجنوبية.. وارتباك فرنسي
    الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار