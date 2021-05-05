ترامب يعلق على قرار فيسبوك.. "تعاملها عار"

في أول تعليق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على قرار فيسبوك باستمرار حظره ،وصف ترامب، الأربعاء، وسائل التواصل الاجتماعي بـأنها “فاسدة”، وأن تعاملها معه “عار”.

جاء ذلك بعد وقت قصير، من تصويت مجلس الرقابة للشبكة الاجتماعية اليوم على تأييد حظر ترمب من منصة “فيسبوك” بشكل دائم، بعد أن علق حسابه قبل أربعة أشهر لتحريضه على العنف الذي أدى إلى أعمال شغب في 6 يناير.

وانتقد المجلس في الوقت عينه طبيعة قرار الحظر الذي أقره في حينها فيسبوك، لأن الشبكة لم تحدده بمهلة معينة. وأوضح أنه “ليس من المناسب فرض تعليق لحساب ما إلى “أجل غير مسمى”، معتبرا أن عقوبة تعليق حسابات ترمب على شبكته وإنستغرام، كانت “غامضة”.

مراجعة قرار التعليق

إلى ذلك، أشار إلى أنه ينتظر من مجلس إدارة فيسبوك مراجعة قرار التعليق لمعرفة إذا ما كانت العقوبة متناسبة مع القواعد المطبقة على المستخدمين الآخرين لمنصته.

من جهته، قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي للشبكة الشهيرة، في إعلانه عن الخطوة غير المسبوقة، بحسب ما نقلت أسوشييتد برس” إن مخاطر السماح لترمب بمواصلة استخدام المنصة كبيرة للغاية.”

وكان زوكربيرغ كتب على صفحته بفيسبوك في يناير الماضي “تُظهر الأحداث المروعة في الساعات الأربع والعشرين الماضية بوضوح أن الرئيس دونالد ترمب يعتزم استغلال الوقت المتبقي له في المنصب لتقويض الانتقال السلمي والمشروع للسلطة إلى خليفه المنتخب جو بايدن.”