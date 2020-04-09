ترامب يعلن عن خطوات “غير مسبوقة” لطرح علاج لكورونا

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء، أنه يتخذ خطوات غير مسبوقة لطرح علاجات لكورونا دون تأخير، مشيرا إلى أن صحة رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، الذي يرقد في الرعاية المركزة بعدما أصيب بمرض كوفيد-19، تتحسن فيما يبدو.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأميركية: “نسير في المسار الصحيح لكن قد نشهد أياما عصيبة قبل تخطي هذه الأزمة”.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه يقوم بإلغاء العراقيل الإدارية لإنتاج الأجهزة التنفس الصناعي، وحث الأميركيين على “التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي لقهر هذا العدو”.

وعن جونسون، قال ترامب: “تحدثت لتوي مع مندوبين من المملكة المتحدة وأعتقد أن صحة رئيس وزرائهم العظيم تحسنت اليوم أو تتحسن على الأقل”.

وأضاف “لكنه قطعا يخوض معركة صعبة ولا يزال يعيش وقتا صعبا لكنه يتحسن فيما يبدو وهذا أمر جيد”.

وتحدث ترامب عن منظمة الصحة العالمية، قائلا: “دفعنا العام الماضي لمنظمة الصحة العالمية 452 مليون دولار مقابل 40 مليون من الصين”.

وفي السايق، أوضح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن فيروس كورونا ظهر في الصين وعليها أن تشاطر البيانات مع العالم، مضيفا أنه ليس الوقت المناسب لتبادل الاتهامات.

كما قال في المؤتمر، أن على كل المنظمات الدولية بما فيها الصحة العالمية يجب أن تلتزم بواجباتها، كاشفا أن عدد من الدبلوماسيين الأميركيين في الصين ثبتت إصابتهم بوباء كورونا.