ترامب يفوز بـ"المؤتمر الانتخابي" للحزب الجمهوري في ولاية أيوا

حقق دونالد ترامب فوزا مدويا في أول انتخابات يجريها الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية العام الجاري في ولاية أيوا، وأكد هيمنته على الحزب في الوقت الذي يسعى فيه للحصول على ثالث ترشيح على التوالي وخوض مواجهة ثانية مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وجاء حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس في المركز الثاني بفارق كبير، وفقا لإحصاء شركة إديسون للأبحاث، متفوقا على السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي. ويتنافس الاثنان للظهور كبديل رئيسي لترامب.

وكان ترامب على وشك الفوز بفارق غير مسبوق في منافسة الحزب الجمهوري في ولاية أيوا، مما يعزز حجته بأن ترشيحه أمر مفروغ منه نظرا لتقدمه الهائل في استطلاعات الرأي الوطنية على الرغم من أنه يواجه أربع لوائح اتهام جنائية.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي (سوشيال تروث) “شكرا أيوا، أحبكم جميعًا!!!”.

ومع فرز ما يقرب من 90 بالمئة من الأصوات، حصل ترامب على 50.9 بالمئة بينما حصل ديسانتيس على 21.4 بالمئة وهيلي على 19.0 بالمئة، وفقا لإديسون. وكان أكبر هامش انتصار للتجمع الحزبي الجمهوري في ولاية أيوا هو 12.8 نقطة مئوية لبوب دول في عام 1988.

وأنهى رجل الأعمال فيفيك راماسوامي حملته الرئاسية بعد حصوله على ما يقل قليلا عن ثمانية بالمئة من الأصوات وأعلن تأييده لترامب في خطاب ألقاه أمام أنصاره.