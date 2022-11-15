الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 15 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب يفوز على ابنة أخيه في دعوى ميراث

منذ 46 دقيقة
دونالد ترامب

دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

فاز دونالد ترامب على ابنة أخيه ماري ترامب في دعوى قضائية اتهمت فيها ماري الرئيس الأسبق للولايات المتحدة وأخاه وأخته بخداعها لحرمانها من ميراث قيمته عدة ملايين من الدولارات.

وفي قرار صدر أمس الاثنين 14\11\2022، قال القاضي روبرت ريد قاضي محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن إن ماري ترامب تنازلت عن الدعوى التي رفعتها على أقاربها في تسوية نزاع يعود إلى عام 2001 على عقارات فريد ترامب الأب والد دونالد ترامب.

وأتى قرار ريد في اليوم نفسه الذي منح فيه قاض اتحادي آخر في مانهاتن انتصارا آخر إلى دونالد ترامب، إذ رفض دعوى مايكل كوهين محامي ترامب السابق التي رفعها عليه بشأن إعادته إلى السجن في انتقام مزعوم من كتابته مذكرات تحوي معلومات صادمة وفضائح.

وتعود دعوى ماري ترامب إلى عام 1981 عندما توفي والدها فريد ترامب الابن، شقيق دونالد ترامب الأكبر، الذي ترك لماري، التي كان عمرها 16 عاما حينئذ، محفظة عقارات مدرة للأرباح.

وادعت ماري ترامب، وهي طبيبة متخصصة في علم النفس تبلغ من العمر الآن 57 عاما، أن عميها دونالد وروبرت ترامب وعمتها ماريان ترامب باري كانوا من المفترض أن يحموا مصالحها ولكنهم ابتزوها لحرمانها من عشرات ملايين الدولارات.

وادعت أنها علمت بعملية الاحتيال فقط عندما نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا فاز بجائزة بوليتزر عام 2018 عن أموال دونالد ترامب، ومن ضمنها جهوده المزعومة لتفادي الضرائب.

لكن القاضي قال إن التسوية، التي منحت ماري بموجبها 2.7 مليون دولار، لم تكن ظالمة.

وقالت روبيرتا كابلان محامية ماري ترامب في بيان “قرار الأمس غير صحيح ومحبط”، مضيفة “نظرا لعمر المدعى عليهم، وبلا داع لذكر أن أحدهم يعتزم الإعلان اليوم عن ترشحه مجددا للرئاسة، ننوي التقدم باستئناف عاجل”.

ودونالد ترامب عمره 76 عاما، بينما ماريان ترامب باري، القاضية الاتحادية المتقاعدة، عمرها 85 عاما، أما روبرت ترامب توفي في أغسطس\آب 2020.

وقال جيمس كيلي، أحد المحامي الذي يتولى شؤون عقارات دونالد ترامب وروبرت ترامب، في بيان إنه “على الرغم من محاولة المدعية بطريقة خفية جعل القضية قضية عامة وتسييس أهدافها”، فقد اتبعت المحكمة سوابق قديمة منذ عقود و”أنفذت العدالة بكل حياد وبلا خوف أو تحيز”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم الولايات المتحدة الأميركية
أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ترتفع بأقل من المتوقع في أكتوبر
علم روسيا وعلم اوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بالتزامن مع قمة مجموعة العشرين.. روسيا تقصف مدنا أوكرانية
شاب يركض بجانب موقع الهجمات على كييف (رويترز) -ارشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
اضطراب كبير في خدمة الإنترنت بعد الهجمات الصاروخية الروسية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع على معدّل مرتفع... فكم سجل؟
لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
بشرى للبنانيين.. عشر ساعات من الكهرباء في هذا التاريخ!
الفنان التركي نور الدين أوتشار
تفجير اسطنبول.. نجم مسلسل "قيامة أرطغرل" ينهار في جنازة ابنته