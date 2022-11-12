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ترامب يقاضي لجنة تحقق في الهجوم على مبنى الكونغرس

منذ ساعة واحدة
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية، الجمعة، سعيا منه لتجنب إجباره على الإدلاء بشهادته أو تقديم أي وثائق إلى لجنة بالكونغرس تحقق في هجوم أنصاره العنيف على مبنى الكونغرس الأمريكي العام الماضي.

وأصدرت لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم السادس من يناير كانون الثاني 2021 بالإجماع مذكرة استدعاء للرئيس الجمهوري السابق للمثول في 14 نوفمبر تشرين الثاني أو نحو ذلك.

ومدد النواب الأسبوع الماضي الموعد النهائي الذي حددوه في الرابع من نوفمبر لترامب لتسليم أي وثائق ذات صلة.

ولم يتسن الوصول إلى ممثلي اللجنة على الفور للتعليق على الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة فلوريدا الجنوبية في وست بالم بيتش.

وقال محامو ترامب إن هذا الاستدعاء يمثل خرقا للحق الدستوري لترامب في حرية التعبير. وأضاف المحامون، في ملف من 41 صفحة وصف التحقيق بأنه “تحقيق شبه جنائي”، أن اللجنة تفتقر إلى سلطة الإجبار على الشهادة.

كما قالوا إن اللجنة لم ترد على عرض ترامب البديل بالرد كتابة على أسئلة محددة.

    المصدر :
  • رويترز

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