ترامب يقترج إرجاء الانتخابات الأميركية بسبب كورونا

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عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب لأول مرة “تأجيلًا” للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين ثان، معتبرا أن زيادة التصويت عبر البريد ستؤدي إلى تزوير.

ويحدد الكونغرس مواعيد الانتخابات الفيدرالية، ولا ينص الدستور على أحكام بشأن التأجيل حتى 20 يناير/ كانون ثان 2021 موعد تنصيب الرئيس

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

وغرد ترمب يوم الخميس: “مع التصويت الواسع للبريد (وليس تصويت الغائبين، وهو أمر جيد)، سيكون 2020 هو الانتخابات الأكثر من حيث عدم دقة والاحتيال في التاريخ. سيكون أمرا محرجا للغاية للولايات المتحدة. نؤجل الانتخابات حتى يتمكن الناس من التصويت بشكل صحيح وآمن وآمن؟؟؟