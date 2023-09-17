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ترامب يكرر مزاعم تزوير انتخابات الرئاسة الأمريكية

منذ 39 دقيقة
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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كرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مزاعم التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في 2020 التي مُني فيها بالهزيمة، وذلك في مقابلة أذيعت، الأحد.

ويواجه ترامب حاليا أربع محاكمات جنائية متزامنة، منها اثنتان تتعلقان بمحاولاته إلغاء خسارته عام 2020 أمام بايدن.

وترامب هو المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2024.

وقال ترامب لشبكة (إن.بي.سي) “لقد كان قراري أن الانتخابات تم تزويرها”، مضيفا أنه اعتمد بشكل كبير على “غرائزه” في التوصل إلى هذا الاستنتاج.

يواصل ترامب تقديم ادعاءات كاذبة بأن الانتخابات سُرقت منه من خلال تزوير نتائج التصويت على نطاق واسع.

وعندما سئل عن سبب رفضه آراء المحامين في البيت الأبيض وحملته بأنه خسر الانتخابات، أجاب ترامب “لأنني لم أحترمها (الآراء)”.

وخص ترامب بالذكر وزير العدل الأمريكي السابق وليام بار، الذي أخبره بأنه خسر الانتخابات، باعتباره أحد المحامين الذين لم يتبع نصيحتهم.

    المصدر :
  • رويترز

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