ترامب يكشف عن تعاطيه عقار ضد كورونا.. فما هو ؟

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كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنه يتعاطى عقار هيدروكسي كلوروكين منذ عدة أيام.

وذكر ترامب، في تصريحه للصحفيين بالبيت الأبيض، أنه يجري فحوصات دورية، مشددا على أنه غير مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وكانت دول عدة لجأت إلى استخدام دواء هيدروكسي كلوروكوين لعلاج كورونا، في حين توقفت دول أخرى عن استخدامه بعد ظهور أعراض جانبية.

وسبق لترامب أن روج في أكثر من مرة عقار هيدروكسي كلوروكين في الإحاطات الصحفية بالبيت الأبيض، مما تسبب في زيادة الطلب عليه.

ويستخدم الدواء لعلاج الملاريا والأمراض الروماتيزمية مثل التهاب المفاصل. وتشمل الآثار الجانبية المحتملة للدواء فقدان البصر ومشكلات القلب.

وحذرت الوكالة الأوروبية للأدوية الشهر الماضي من عدم وجود مؤشر إلى أن “هيدروكسي كلوروكين” يمكن أن يعالج مرض كوفيد-19، وقالت إن بعض الدراسات سجلت مشكلات خطرة في القلب وأحيانا مميتة.