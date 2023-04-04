ترامب يلجأ للمحامي تود بلانش قبل يوم من محاكمته

لجأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل يوم واحد من محاكمته المرتقبة في مانهاتن، الثلاثاء، إلى إضافة عضو جديد في فريق دفاعه وهو المدعي العام السابق تود بلانش.

وبذلك سينضم بلانش إلى جانب كل من سوزان آر نيكليس وجوزيف تاكوبينا، للدفاع عن ترامب بعد توجيه لائحة اتهام يتوقع أن يتم الكشف عنها اليوم.

وبحسب ما أورده تقرير لـ”نيويورك تايمز” يتمتع بلانش ” 48 عامًا”، بسمعة طيبة كمحام للدفاع.

وكان انضمامه لفريق ترامب، بناء على ترشيح بوريس إبشتاين، أحد كبار مستشاري ترامب الذي قيل إنه أخبر الناس أنه يعتقد أن بلانش كان الخيار الصحيح لتمثيل الرئيس السابق

وسبق لبلانش أن مثل بول دي مانافورت، رئيس حملة ترامب السابق، بعد أن وجه إليه المدعي العام لمنطقة مانهاتن تهمة الاحتيال على الرهن العقاري وجرائم أخرى في عام 2019.

وإضافة إلى عمله الخاص محاميًا، عمل بلانش نحو عقد من الزمان مساعدًا للمدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية في نيويورك، حيث أشرف على قضايا ذوي الياقات البيضاء، إضافة إلى كونه كان رئيسًا مشاركًا للوحدة التي تحقق في جرائم العنف.

ووصل ترامب إلى نيويورك حيث سيمثُل، الثلاثاء، أمام محكمة لإبلاغه رسميًّا بتوجيه تهم جنائية إليه في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها، في حدث غير مسبوق لرئيس أمريكي سابق.

وحطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت ترامب في مطار لاغوارديا آتية من فلوريدا بعد رحلة استمرّت ساعتين ونصف الساعة.

ومن المتوقّع أن يمضي الرئيس السابق ليلته في برج ترامب على أن يتوجّه عصر الثلاثاء إلى محكمة مانهاتن.