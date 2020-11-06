ترامب يلوح بالقضاء مجدداً… أنا فائز بالأصوات “القانونية”

لمح الرئيس الأميركي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب مجددا باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لحسم نتيجة الانتخابات الأميركية. وأكد ترامب عبر تويتر من فوزه بالأصوات “القانونية”.

وجدّد ترامب اتهامه بـ”منع” مراقبي حملته من القيام بعملهم. ولا تزال الانتخابات الأميركية محط أنظار في العالم، فارتفاع حدة المواجهة بين الطرفين يرفع نسبة الحماسة وسط التصريحات المضادة على مرّ الدقائق. ومع دخول انتخابات الرئاسة الأميركية مرحلة الحسم واقتراب إعلان اسم ساكن البيت الأبيض، باتت ولايات جورجيا وبنسلفانيا ونيفادا وكارولينا الشمالية محط اهتمام الجميع.

ففي جورجيا، تقدم الرئيس الأميركي الحالي ومرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، على مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بألف و805 صوتا بعد فرز 99 بالمئة من الأصوات، وباتت عدد الأصوات المتبقية للفرز14097 صوتا. وفي بنسلفانيا، تقدم ترامب على بايدن بأكثر من 26 ألف صوت بعد فرز قرابة 96 بالمئة من الأصوات.

أما نيفادا، فتقدم بايدن على ترامب بأكثر من 11 ألف صوت بعد فرز نحو 90 بالمئة من الأصوات، في حين شهدت كارولينا الشمالية تقدم ترامب بقرابة 80 ألف صوت بعد فرز نحو 97 بالمئة من الأصوات.

وكان الرئيس والمرشح الجمهوري جدد خلال كلمته التي ألقاها من البيت الأبيض، التأكيد على أنه سيكون الفائز بالانتخابات إلا إذا “سرقها” منه الديمقراطيون بواسطة أصوات غير شرعية، في اتهام لم يقدم أي دليل عليه.

وقال ترامب أمام الصحفيين بعد يومين من إعلانه فوزه بالانتخابات: “إذا أحصيتم الأصوات الشرعية سأفوز بسهولة. إذا أحصيتم الأصوات غير الشرعية، يمكنهم أن يحاولوا أن يسرقوا الانتخابات منا”.