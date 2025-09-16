ترامب يمدد مهلة نقل أصول تيك تكوك لمالكين أمريكيين إلى 16 ديسمبر

وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أمراً تنفيذياً بتأجيل تطبيق قانون 2024 الذي يقضي بتصفية ملكية الصين لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة حتى 16 ديسمبر المقبل.

ويتيح هذا التأجيل لشركة بايت دانس الصينية 90 يوماً إضافية لاستكمال ترتيبات نقل أصول التطبيق في السوق الأمريكية إلى مالكين أمريكيين.

وأعلن ترامب اليوم عن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وبكين يسمح باستمرار عمل تيك توك في الولايات المتحدة، مشيراً إلى اهتمام مجموعة من الشركات الكبرى بشراء الأصول، من دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق.

ويأتي هذا التطور في ظل قانون أقره الكونغرس الأمريكي العام الماضي، يلزم تيك توك ببيع نشاطه المحلي، خشية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين، ما قد يشكل تهديداً للخصوصية والأمن القومي، أو يتيح عمليات تأثير سياسي عبر التطبيق.

ورغم هذا القانون، رفضت إدارة ترامب سابقاً إغلاق التطبيق، لتجنب غضب ملايين المستخدمين وتأثير ذلك على التواصل السياسي. وكان الرئيس قد أشاد سابقاً بدور تيك توك في حملته الانتخابية، حيث يتابع حسابه الشخصي على التطبيق نحو 15 مليون مستخدم، فيما أطلق البيت الأبيض حسابه الرسمي على المنصة الشهر الماضي.

ويُظهر عدد من المستثمرين اهتمامهم بشراء أصول تيك توك، بينهم فرانك ماكورت، المالك السابق لفريق لوس أنجلوس دودجرز، وشركات من قطاع التكنولوجيا، مع تقديرات محللين تصل قيمة التطبيق إلى نحو 50 مليار دولار.