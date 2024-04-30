ترامب ينتقد نتنياهو: الكثيرون علموا بهجوم 7 أكتوبر باستثناء إسرائيل

في تصريحات جديدة، وجه ترامب سهام الانتقادات مجددا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وألقى باللوم عليه لفشله في منع هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حماس بشكل مباغت على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة.

كما اعتبر في مقابلة مطولة مع مجلة التايم، نشرت الثلاثاء، أن “الكثيرون كانوا على علم بهذا الهجوم، باستثناء إسرائيل، ونتنياهو يلام على ذلك بلا شك”.

إلى ذلك، انتقد أسلوب تعامل إسرائيل مع الحرب في قطاع غزة. واعتبر أن “هناك العديد من المسؤولين الإسرائيليين الذين يمكنهم أن يحلوا مكان رئيس الوزراء الحالي”.

كذلك ذكّر المرشح الجمهوري بتجربته السيئة مع نتنياهو، قائلا “كانت لي تجربة سيئة مع بيبي”، في إشارة على الأرجح إلى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بمطار بغداد مطلع يناير 2020، حيث كان من المفترض أن يشارك الجانب الإسرائيلي في عملية الاغتيال تلك. وأردف ” هذا أمر لن أنساه أبدًا”.

أما عند سؤاله عنما إذا كان سيحظر المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، فامتنع عن الإجابة دون أن يوحي أن الأمر محال في الوقت عينه.

وفي ما يتعلق بحلف شمال الأطلسي، كرر ترامب موقفه السابق بحزم، قائلاً “لن أدفع ما لم تبدأ أوروبا في الدفع بشكل متعادل”، في إشارة إلى مساهمات كل دولة عضو في الناتو بتكاليفه العسكرية.

كذلك ألمح إلى ضرورة أن تدفع أوروبا بشكل أكبر إلى الناتو لأنها تتأثر أكثر من الولايات المتحدة بالصراعات الدائر في المنطقة.

يذكر أن ترامب البالغ من العمر 77 سنة يواجه العديد من الملاحقات القضائية خلال سباقه الانتخابي هذا الذي يتواجه فيه مع خصمه اللدود جو بايدن، من دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية إلى قضية اخفاء وثائق رسمية، ومحاولات قلب نتائج الانتخابات وغيرها الكثير.

إلا أن أحدث استطلاعات الرأي أظهرت رغم ذلك، تقدمه بشكل طفيف على الرئيس الأميركي الحالي الساعي بدوره إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض