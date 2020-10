ترامب يهاجم فيسبوك وتويتر لحظرهما مقالاً

بعد حظرهما مقالاً مثيراً للجدل نشرته صحيفة “نيويورك بوست” المحافظة يزعم أنّه يفضح تعاملات فاسدة ربطت المرشح الديمقراطي في انتخابات البيت الأبيض جو بايدن وشركة غاز أوكرانية كانت تشغّل هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق… هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقعي تويتر وفيسبوك اللذان عزا سبب حجبهما روابط المقال إلى أنّ مصدر المعلومات التي يتضمّنها هو في نظرهما موضع شكّ.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر “مريع للغاية كيف أنّ فيسبوك وتويتر حذفا مقال رسائل البريد الإلكتروني المتعلّقة بالنعسان جو بايدن وابنه هانتر والمنشور في نيويورك بوست”.

وأضاف: “هذه ليست سوى البداية بالنسبة لهما. ما من شيء أسوأ من سياسي فاسد”.

So terrible that Facebook and Twitter took down the story of “Smoking Gun” emails related to Sleepy Joe Biden and his son, Hunter, in the @NYPost. It is only the beginning for them. There is nothing worse than a corrupt politician. REPEAL SECTION 230!!! https://t.co/g1RJFpIVUZ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2020