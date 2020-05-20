ترامب يهدد بمعاقبة ولاية أميركية بسبب “رسالة بريدية”

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هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، بحجب مخصصات ولاية ميشيغان من قرض الإنقاذ المالي بسبب كورونا، بعدما قال عن طريق الخطأ إن الولاية أرسلت أوراق الاقتراع الغيابي لملايين الناخبين.

ولم يتضح بعد ما إذا كان بمقدوره المضي قدما بتهديده ام لا، في حين أن ولاية ميشيغان أرسلت بطاقات الاقتراع الغيابي بريديا.

وكتب ترامب عبر “تويتر” الأربعاء “ميشيغان ترسل ( بطاقات اقتراع) لـ7.7 ملايين شخص قبيل الانتخابات التمهيدية والانتخابات العامة.. ذلك تم بشكل غير قانوني ودون تصريح، سأطلب حجب التمويل عن ميشيغان إذا خاضوا مسار التحايل الانتخابي هذا”.

ولم يتضح على الفور الخطوات، التي يستطيع ترامب اتخاذها لتأجيل التمويل الذي يأتي من حزمة الإغاثة من تداعيات فيروس كورونا، والتي وقعها ترامب بنفسه لتدخل حيز التنفيذ كقانون.

وترامب وضع علامة إرفاق خاص للقائم بأعمال مدير الموازنة ورئيس طاقمه ووزارة الخزانة في التغريدة.

لطالما كان ترامب واضحا وصريحا للغاية في انتقاده للتصويت البريدي، زعم أن تلك الممارسة تعج بالتلاعب والتزوير مع ظهور أدلة قليلة على ارتكاب مخالفات واسعة النطاق في التصويت عبر البريد.

ترامب نفسه طلب ورقة اقتراع بريدية للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في فلوريدا الشهر الماضي وكان قد لجأ للتصويت الغيابي في انتخابات سابقة.

ويقول ترامب إن المواطنين ينبغي أن يظهروا في مراكز الاقتراع ويقدموا بطاقات الهوية للاقتراع.

غير أن جائحة كورونا ألغت تلك الممارسة القديمة، حيث يخشى الكثير من الناخبين من الانتظار في مراكز الاقتراع والاقتراع عبر أجهزة التصويت التي لمسها آخرون.

وانفقت ميشيغان 4.5 ملايين دولار من التمويل الفيدرالي لإرسال طلبات الاقتراع الغيابي لكل ناخبيها المسجلين والبالغ عددهم 7.7 ملايين ناخب، لانتخابات أغسطس التمهيدية والانتخابات العامة المقررة في نوفمبر المقبل.

ميشيغان من بين الولايات الأكثر تضررا بجائحة كورونا، ودارت مشاحنات بين ترامب وحاكمة الولاية، غريتشين ويتمر، في بعض الأحيان بسبب المساعدات الفيدرالية خلال الأزمة.

وغرد ترامب قائلا إن الدولة تكافح أحدث تحد أمامها، فيضان حاد في مقاطعة بعد انهيار سدين.

وأعلنت وزيرة خارجية ميشيغان، جوسلين بنسون، أن الرسائل البريدية التي أرسلت أمس كانت جزءا من جهود الولاية لمواجهة مخاوف الناخبين بشأن الجائحة.

وقالت بنسون إن التمويل كان من 11.2 مليون دولار تلقتها من الحكومة الفيدرالية للانتخابات.

وانتقد الجمهوريون في الهيئة التشريعية بالولاية والتي يقودها الحزب الجمهوري الاقتراع بالبريد أمس الثلاثاء وقالوا إن الموظفين المحليين طالما تعاملوا مع طلبات اقتراع الغائبين.

في ميشيغان، يحق للناخب أن يطلب من الموظف المحلي ورقة اقتراع غيابي.

الانتخابات التمهيدية الرئاسية التي اجريت في مارس كانت أول انتخابات رئيسية في ميشيغان، حيث يمكن للأشخاص التصويت الغيابي دون حاجة لعذر بعد الموافقة على مبادرة الاقتراع عام 2018.