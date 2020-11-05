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ترامب يهدد: طعون قضائية في الولايات التي أخذها بايدن

منذ 27 دقيقة
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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لا يزال العالم يترقب نتائج الانتخابات الأميركية التي طال انتظارها على الرغم من أن النتيجة باتت محسومة وهي لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وعلى أثر صدور النتائج تدريجياً، هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس، بتقديم مزيد من الطعون القضائية على نتائج الانتخابات الرئاسية في عدد قليل من الولايات، زاعما دون دليل حدوث تزوير في ولايات فاز فيها منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وكتب ترامب على حسابه بموقع تويتر: “سنلاحق بشكل قانوني جميع الولايات التي أخذها بايدن وسنحقق بتهم تزوير التصويت وتزوير الانتخابات بالولاية”.

وأضاف المرشح الديمقراطي المنتهية ولايته: “لدينا العديد من الأدلة. فقط انظروا للإعلام. سننتصر. أميركا أولا”.

وكان ترامب قد نشر تغريدة في وقت سابق كتب فيها: “أوقفوا فرز الأصوات”.وفي غضون ذلك، شهدت العديد من المدن الأميركية تظاهرات، طالب فيها الداعمون لترامب بوقف عملية فرز الأصوات في الانتخابات، فيما دعا المتظاهرون الداعمون لغريمه الديمقراطي جو بايدن، بالاستمرار بالعملية و”احتساب كل صوت”.

وتجمع العشرات من المؤيدين الغاضبين لـدونالد ترامب في مراكز فرز الأصوات في ديترويت وفينيكس، إذ لم تكن النتائج في صالحه، الأربعاء، في الولايتين الرئيسيتين.

وجاءت الاحتجاجات بينما أصر ترامب، دون دليل، على وجود مشاكل كبيرة في التصويت وفرز الأصوات، خاصة مع التصويت عبر البريد، كما رفع الجمهوريون دعوى قضائية في ولايات مختلفة بشأن الانتخابات.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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