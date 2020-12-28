ترامب يوقع على مشروع قانون حزمة مساعدات كورونا

بعد جدل كبير حول حزمة مساعدات كورونا التي أقرها الكونغرس، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، مشروع قانون حزمة المساعدات الاقتصادية ومشروع قانون التمويل الحكومي للحيلولة دون الإغلاق.

وطالب ترامب الكونغرس بإزالة المخصصات المالية غير الضرورية بعد توقيعه على الحزمة، حسب ما جاء في بيان للبيت الأبيض.

وتبلغ قيمة حزمة المساعدات الخاصة بمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا 900 مليار دولار.

ووقع ترامب أيضا مشروع تمويل الحكومة الفدرالية بنحو 1.4 مليار دولار حتى سبتمبر وهو ما يحول دون إغلاقها.

وكان ترامب قال في تغريدة، الأحد، إن هناك أخبارا سارة بشأن حزمة المساعدات الاقتصادية والتي كان انتقدها في وقت سابق.

وكان ترامب انتقد بشكل خاص مسألة منح شيك بمبلغ 600 دولار لأي فرد يكسب أقل من 75 ألف دولار في السنة أو للزوجين الذين لا يتجاوز دخلهما 150 ألف دولار سنويا.

وبالإضافة إلى المساعدات الفردية والأسرية، تشمل خطة الدعم أيضاً قروضاً بمليارات الدولارات للشركات الصغيرة، وتمويلًا لتسهيل توزيع لقاحات كوفيد-19، كما أنّها تمدد حتى 31 يناير الحظر الذي يعلّق عمليات إخلاء الأماكن المستأجرة.

وبعد أشهر من المناقشات والجدل الحزبي وتبادل الاتهامات حتى خلال مفاوضات اللحظة الأخيرة، توصل المشرعون إلى اتفاق على حزمة تدابير تتضمن شيكات دعم للعائلات التي كانت من الأكثر تضررا، ومساعدات للشركات والمدارس، فضلاً عن إعانات بطالة بقيمة 300 دولار في الأسبوع.

وتبادل الديمقراطيون والجمهوريون لأشهر الاتهامات بعرقلة التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة الثانية للمساعدات، والتي تأتي بعد حزمة أولى مماثلة أقرت في مارس وبلغت قيمتها 2,2 تريليون دولار.