تحديد موعد محاكمة ترامب بقضية تزوير نتائج انتخابات 2020

أعلنت القاضية تانيا شاتكن أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب أمام محكمة فدرالية في واشنطن بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية ستبدأ في الرابع من آذار 2024.

وحددت القاضية هذا الموعد خلال جلسة حسمت فيها بين اقتراح المدعي الخاص جاك سميث الذي أمل أن تبدأ محاكمة ترامب في واشنطن في الثاني من كانون الثاني 2024، وهي مهلة قصيرة في رأيها، وبين موعد آخر بعيد طالب به الدفاع هو نيسان 2026.

ويأتي ذلك بعد الكشف بأن لائحة المحكمة العليا لمقاطعة فولتون في أتلانتا، الاثنين، حددت يوم السادس من سبتمبر موعدا لاستدعاء ترامب، في القضية الجنائية حيث اتهم بـ “التآمر” لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا.

وصدرت أول لائحة اتهام ضد الرئيس الجمهوري السابق في 30 مارس الماضي، وتتعلق بدفع مبالغ مالية للممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، لشراء صمتها عن علاقة جنسية قالت إنه أقامها معها خارج نطاق الزواج.

وصدرت لائحة الاتهام الثانية لترامب في 9 يونيو في قضية احتفاظه بوثائق “مصنفة سرية” بعد مغادرته البيت الأبيض، وتتضمن اللائحة 38 مخالفة قانونية تتعلق بسبعة اتهامات منفصلة، تشمل الاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات سرية بعد مغادرته منصبه. ومثل ترامب في 13 يونيو أمام محكمة فيدرالية في ميامي بولاية فلوريدا.

ووجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة الاتهام الثالثة ضد ترامب في الأول من أغسطس لمحاولته “إلغاء خسارته في الانتخابات (2020)، وتقويض الديمقراطية”. ومثل في 3 أغسطس أمام محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة.

وتشمل القضية، التي تعتبر من أهم القضايا المرفوعة، أربعة اتهامات منها التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وهي تهمة تتعلق بمحاولة قلب نتائج انتخابات عام 2020، وتهمة عرقلة إجراء رسمي، ويشمل ذلك محاولة منع التصديق على الانتخابات، والتآمر على الحقوق، التي تتضمن محاولة منع التصويت.

وآخر لائحة صدرت من هيئة محلفين كبرى في أتلانتا بولاية جورجيا، في 14 أغسطس، ضد ترامب و18 آخرين، من بينهم ميدوز، وتتعلق بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولاية. ويواجه ترامب 13 تهمة، تشمل التآمر للتزوير والكذب والابتزاز.